الصحة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 34683 شهيدا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.