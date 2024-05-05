حزب الشعب يدين مجزرة الاحتلال في دير الغصون وينعى شهدائها

وطن: أدان حزب الشعب المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم، مؤكدًا أنها تندرج ضمن الحرب المفتوحة والمتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وقال الحزب في بيان وصل وطن نسخة منه، اليوم الاثنين، إن تصعيد هجمات قوات الاحتلال في محافظات الضفة واجتياحاته العسكرية المتتالية لها، وإمعانه في استخدام آلته الحربية ضد المواطنين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم تأتي ضمن مساعيه في توسيع رقعة حرب الإبادة الجماعية لكسر إرادة شعبنا والنيل من صموده بهدف تصفية قضيته الوطنية، وهي الأهداف التي سيتصدى لها الشعب الفلسطيني وسيفشلها.

وفي الختام، نعى الحزب كوكبة الشهداء الخمسة الذين ارتقوا في مجزرة دير الغصون، وجميع الشهداء في الأراضي الفلسطينية كافة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

