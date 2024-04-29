قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا من الضفة الغربية بينهم أسرى محررين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، (12) مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، وأريحا، وطولكرم.

وأشارت المصادر الى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت (8505) معتقلين، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائ