الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في رام الله وطولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية خربثا المصباح، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدتي عنبتا وكفر اللبد، شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين من جهة حاجز عناب العسكري، وأجرت عمليات تفتيش في شوارعهما وأحيائهما الرئيسة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في البلدتين، دون أن يبلغ عن إصابات.