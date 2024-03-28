جامعة بيرزيت تمثل فلسطين في إدارة المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي لاتحاد الجامعات العربية

وطن: قرر المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية اختيار رئيس جامعة بيرزيت د. طلال شهوان عضواً في ادارة المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي لاتحاد الجامعات العربية للسنوات الثلاث القادمة 2024-2027، جاء ذلك خلال الدورة السادسة والخمسين، والتي عقدت مؤخراً في جامعة بغداد في جمهورية العراق .

وهنأ الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية د. عمرو عزت سلامة رئيس جامعة بيرزيت د. طلال شهوان على اختياره في عضوية المجلس، متمنياً له التوفيق في تحمل أعباء هذه المسؤولية الهامة لتحقيق الأهداف الخاصة بتطوير قطاع التعليم في الجامعات العربية والتعاون المشترك في شؤون البحث العلمي.

ويؤكد اختيار جامعة بيرزيت على أهمية الجامعة ومسيرتها الأكاديمية العريقة عربياً ودوليا، ويتصادف الاختيار مع مرور 100 عام على تأسيس جامعة بيرزيت.

وستمثل جامعة بيرزيت فلسطين في دورة إدارة المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما ضمت القائمة أيضاً كلا من: الجامعة الكندية/ الامارات العربية المتحدة، الجامعة التقنية الوسطى/ العراق، جامعة صفاقس/تونس، جامعة سيئون/ اليمن، الجامعة الوطنية الخاصة/ سوريا، جامعة الجنان/ لبنان، وجامعة العقبة التكنولوجيا/ الأردن.

يذكر أن د. شهوان يحمل درجة الدكتوراة في الكيمياء، وقبل توليه رئاسة جامعة بيرزيت شغل مناصب هامة في الجامعة أبرزها: نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعميد الدراسات العليا ورئيس لجنة البحث العلمي في الجامعة، كما وتم تصنيفه بشكل مستمر ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر اقتباسًا على مستوى العالم في مجالاتهم وفروعهم وفقًا لقوائم تحليل ستانفورد-السفيير التي يعلن عنها بشكل سنوي على مدار السنوات الأخيرة.