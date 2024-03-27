قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتخلي المعتكفين بالقوة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأخلت المعتكفين من المصلى بالقوة، وأجبرتهم على مغادرة المسجد وباحاته.

في سياق متصل، تمكن حراس المسجد الأقصى من ضبط مستعمر مسلح حاول اقتحام المسجد من باب القطانين، ومستعمرة متنكرة بزيّ إسلامي حاولت اقتحام المسجد من باب السلسلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى يوميا خلال شهر رمضان الفضيل، وتجبر المصلين بالقوة على إخلاء المسجد بعد صلاة التراويح.

وفي سياق متصل اعتدت قوات الاحتلال على شاب في مدينة القدس بالضرب المبرح على شاب-لم تعرف هويته- في منطقة "باب الساهرة"، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، قبل أن تعتقله.