قتيل وإصابات وأضرار في قصف حزب الله لمستوطنة "كريات شمونة"

وطن: قصف حزب الله، صباح اليوم الأربعاء، برشقات صاروخية على دفعتين من جنوب لبنان مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في الجليل الأعلى.

وذكرت مصادر عبرية ان الحديث يدور عن إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان نحو الجليل، خلف قتيل لواحد على الاقل واصابات بعضها بجروح خطيرة في قصف كريات شمونة .

وجاء هذا القصف كرد على غارة معادية استهدفت بلدة الهبارية وتحديداً مركز جمعية الإسعاف اللبناني التابع للجماعة الإسلامية، ما أدى لاستشهاد 7 عناصر من طاقم الإسعاف، وجرح 4 مدنيين وتدمير المبنى وتضرر منازل مجاورة.

وأكد المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب "أن استهداف العدو للمركز الإنساني هو تجاوز للخطوط الحمراء"، موضحاً "أن 12 مسعفاً كانوا يعملون في المركز لحظة قصفه من قبل العدو الاسرائيلي".

ودوت صافرات الإنذار، صباح الأربعاء، عدة مرات في مستوطنات الجليل الأعلى وفي مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل، لتنذر عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأطلقت رشقة صاروخية كبيرة من لبنان تجاه كريات شمونة ومستوطنات في منطقة الجليل الأعلى، وبلغ عن إصابة منزل بشكل مباشر في كريات شمونة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت أن تم إطلاق أكثر من 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه كريات شمونة ومحيطها في الجليل الأعلى، وألحق عدد منها أضرارا وتم اعتراض بعضها، فيما سقطت بعضها بمناطق مفتوحة، كما اندلعت حرائق في المنطقة الصناعية في المستوطنة.