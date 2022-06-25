اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توزع المهام على أعضائها

وطن: ذكرت وكالة "وفا" الرسمية، ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزعت اليوم السبت، المهام على أعضائها، عقب الاجتماع الذي عقدته أمس الأول، برئاسة الرئيس محمود عباس، على النحو التالي:

- الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين.

- حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة.

- عزام الأحمد، دائرة الشؤون العربية والبرلمانية.

- زياد أبو عمرو دائرة العلاقات الدولية.

- صالح رأفت، الدائرة العسكرية والأمنية في اللجنة التنفيذية.

- بسام الصالحي دائرة الشؤون الاجتماعية.

- أحمد مجدلاني دائرة العمل والتخطيط.

- رمزي رباح، دائرة مناهضة العنصرية.

- واصل أبو يوسف دائرة التنظيمات الشعبية.

- رمزي خوري الصندوق القومي الفلسطيني.

- أحمد أبو هولي دائرة شؤون اللاجئين.

- عدنان الحسيني دائرة شؤون القدس،.

- علي أبو زهري دائرة التربية والتعليم.

- فيصل عرنكي دائرة شؤون المغتربين.

- أحمد بيوض التميمي دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

- محمد مصطفى الدائرة الاقتصادية.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح لـوطن، أكد لوطن صباح اليوم السبت، أن توزيع رؤساء الدوائر داخل اللجنة التنفيذية لم يحسم خلال جلستها التي عقدتها الخميس الماضي في رام الله.

وقال رباح أنه تم تقديم مقترحات مكتوبة بتوزيع الدوائر داخل اللجنة التنفيذية، ولكن لم يصادق عليها في الجلسة الاخيرة، وتم تأجيل التصويت على توزيع المهام والمناصب بين اعضاء التنفيذية للجلسة المقبلة للجنة التنفيذية.

وتعليقا على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن اللجنة التنفيذية اقرت منح أمين سر اللجنة حسين الشيخ، منصب رئيس دائرة شؤون المفاوضات، أوضح رباح بأنه تم ترشيح الشيخ لهذا المنصب، ولكن لم يتم التصويت على هذا المنصب، وسيقر ذلك في الجلسة المقبلة للجنة التنفيذية.