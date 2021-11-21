جديدة المكر: مقتل عائشة عبادي في جريمة طعن

وطن: قتلت امرأة في الثلاثينات من عمرها، من بلدة جديّدة المكر بأراضي عام 48، مساء اليوم الأحد، جراء تعرضها للطعن.

وتواصلت جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وكانت آخر ضحايا قتل النساء لورين معين تفال (28 عاما) من مدينة حيفا، والتي تعرضت لإطلاق نار من ملثم من مسافة قصيرة، وهي تجلس داخل مركبة في مدينة الرملة.

وشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 97 قتيلا بينهم 14 امرأة.