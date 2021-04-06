"امطرونا بالرصاص".. زوجة الشهيد أسامة منصور تروي اللحظات الأولى لإعدام الاحتلال زوجها

وطن: روت زوجة الشهيد أسامة محمد منصور (42 عاما) تفاصيل إعدام جنود الاحتلال لزوجها بعد إطلاق وابل من الرصاص على السيارة التي كانا يستقلانها في بلدة "بير نبالا" شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت زوجة الشهيد للتلفزيون الرسمي: "كنت أنا وزوجي عائدين الى منزلنا في بلدة بدو شمال غرب القدس بعد أن كنا في بيرنبالا وتفاجأنا بوجود حاجز لجنود الاحتلال على الطريق الرئيسي قرب بلدة بير نبالا حيث أجبرنا الجنود على ايقاف مركبتنا ونظر الينا ثم سمح لنا بعدها بالمرور.. وبعدها بلحظات أمطروا المركبة بالرصاص الحي".

وأضافت "الرصاص أصاب زوجي بشكل مباشر مما أدى إلى ارتمائه في حضني وبدأ يسالني هل أصبت؟.. وثواني معدودة وإذا هو يفارق الحياة وبعدها بقليل طلبتُ من إحدى المركبات المارة أن يقوموا بإسعافنا".

وفجر اليوم الثلاثاء، أعدم جيش الاحتلال، الشهيد أسامة منصور، بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأصيبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر، بحسب ما أفدات وزارة الصحة.