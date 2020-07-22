وزارة الثقافة:اقتحام مركز يبوس بالقدس واعتقال مديرته وزوجها هو تعدٍ على الثقافة الوطنية والموروث الثقافي

وطن: أدانت وزارة الثقافة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مركز يبوس الثقافي رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري بعد مداهمة منزلهما في مدينة القدس.

وقالت الوزارة في بيانها إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كافة أشكال القمع والتهويد والتضييق على المؤسسات الثقافية والعاملين فيها من كتاب وأدباء وفنانين خاصة في المدينة المقدسة، ما يدلل على مساعي الاحتلال العنجهية وانتهاكاته المتواصلة بحق هذه المؤسسات.

واستنكرت الوزارة هذا الاعتقال وملاحقة المثقفين واقتحام المؤسسات الثقافية في القدس وتدمير محتوياتها والعبث في مقتنياتها، مؤكدة أن الاعتداء على هذه المؤسسات هو تعدٍ على الثقافة الوطنية الفلسطينية والموروث الثقافي.

وطالبت الوزارة في بيانها مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة حماية المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي خاصة المقدسية وما تعانيه هذه المؤسسات من تهويد وطمس واعتداءات إسرائيلية متواصلة.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال، مركز يبوس الثقافي في مدينة القدس المحتلة، واستولت على ملفات وممتلكات خاصة به.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا منزل مديرة المركز رانيا الياس، ومنزل مدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري، واقتادتهما إلى مركز "يبوس" واستولت على ملفات وممتلكات خاصة، وأبلغتهم بأنهم موقوفين على "ذمة التحقيق".

كما اقتحم الاحتلال منزل مدير شبكة شفق داوود الغول وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وتفتيش منزل عائلته.