أربع محافظات كسرت قرار الإغلاق قبل تدخل رئيس الوزراء.. ما الذي يجري؟!

رام الله-وطن: بعد ساعات من قرار الحكومة، بإغلاق محافظات: الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية، ومنع الحركة ما بين كافة محافظات الوطن لمدة أسبوعين، أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، استثناء محافظة رام الله والبيرة من الإغلاق التام، التي فرضته الحكومة الفلسطينية على محافظات الضفة المحتلة، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقد تبع قرار د. غنام، باستثناء رام الله والبيرة من الإغلاق، قرارات أخرى بعدم إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم، حيث قرر اللواء جبرين البكري محافظ محافظه الخليل أن يتم التعامل مع المحافظة كبقية محافظات الوطن مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، وفق بيان مقتضب صادر عن محافظة الخليل.

وبعد أن شهدت الخليل مظاهرات ضد الإغلاق قام بها أصحاب المحلات التجارية، صرّح عضو غرفة تجارة وصناعة الخليل طاهر عابدين أن جميع المحلات التجارية في الخليل ستفتح أبوابها غدًا.

وبعدها أعلنت الغرفة التجارية بمدينة نابلس استثناء نابلس من قرار الإغلاق بعد التوصل لاتفاق مع المحافظ إبراهيم رمضان.

فيما أعلن رئيس الغرفة التجارية في بيت لحم استثناء المحافظة من الإغلاق التام، وأن جميع المحلات تفتح غدًا.

ثم وفي وفي وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، ألغى رئيس الوزراء محمد اشتية، قرارات المحافظين، وأعلن في بيان مقتضب استمرار إغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل الى حين الاجتماع بين الغرفة التجارية والمحافظة ورفع توصيات محددة تدرس ويتم الرد عليها.

كسر قرار الحكومة بالإغلاق من قبل المحافظين، بالتشاور مع الغرف التجارية، ينبىء بوجود خلافات داخلية، بدأت تطفو على السطح، خلال الأزمة الأخيرة، لم يكن آخرها ما حدث اليوم.. ويظل السؤال.. هل ما أعلن عنه الناطق باسم الحكومة عن قرار الحكومة بإلغاء المهرجان المركزي المقرر عقده الثلاثاء القادم، ما زال نافذاً إلى الآن.. أم سيكسر هو الآخر؟! ننتظر الإجابة لنعلم ما الذي يجري.

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وكان المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، قد أعلن مساء يوم الأحد، منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين، وإغلاق أربع مدن (الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس) المنتشر فيها الفيروس لأربع أيام إضافية.

وقال ملحم خلال مؤتمر عقده في رام الله: إن "الحكومة قررت منه الحركة بين المحافظات لأسبوعين، وإغلاق أربع مدن (الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس) المنتشر فيها الفايروس لأربع أيام إضافية".

وأشار، إلى أنه الحكومة ستغلق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس حتى صباح يوم الأحد، من كل أسبوع، وإغلاق كامل للقرى والمخيمات والأحياء المصابة بكل المحافظات.