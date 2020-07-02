في مؤتمر مشترك بين الرجوب والعاروري .. الاتفاق بين فتح وحماس على العمل معا لمواجهة صفقة القرن ومخطط الضم ميدانيا وسياسيا

وطن: عقد نائب رئيس حركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مؤتمرا صحفيا مشتركا للاعلان فيه عن الاتفاق بين الحركتين على العمل سوية ومعا من اجل مواجهة صفقة القرن ومخطط الضم ميدانيا وسياسيا.

وقال الرجوب في كلمته ان ردة فعل شعبنا العفوية اظهرت ان هناك إجماع وطني ضد هذه المؤامرة الأمريكية الاسرائيلية المتمثلة بصفقة القرن ومخطط الضم وهو ما يستدعي منا اليوم الخروج بصوت واحد وعلم واحد وباستراتيجية موحدة بعيدا عن كل التناقضات

واضاف الرجوب " ندعو كل الفلسطينيين ان يهبوا ويتحركوا و تحت علم فلسطين في هذه المرحلة" ، كما ندعو كل الفتحاويين الى فتح صفحة جديدة مع حماس ، فقد آن الاوان ان نسير على قلب رجل واحد لمواجهة مخططات الاحتلال.

واضاف الرجوب " اذا نفذ الاحتلال خطة الضم فاننا لن نعاني وحدنا ولن نموت وحدنا ولن نرفع الراية البيضاء"، ونحن منسجمين مع حماس بنسبة 100% وبيننا دم مشترك ووحدة مصير.

وقال الرجوب موجها حديثه للجماهير " "ثقوا فينا وهالمرة صدقونا".

من جانبه قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري "اذا استطاع الاحتلال ان يمرر مخطط الضم هذا يعني أن مسلسل الضم سوف يستمر لمزيد من الضم، وسيبدأ بسيناريو تهجير للسكان من خلال الحرب، أو الضغط على المواطنين وفتح مجال للهجرة للخارج".

واضاف العاروري "ان الضم يعني إلغاء لكل المشروع السياسي ولامكانية قيام دولة فلسطينية" لافتا الى ان كل المسائل التي فيها خلافات نتجاوزها لصالح اتفاق استراتيجي لمواجهة الاحتلال وعلينا جميعا ان نعمل معا

وتابع العاروري " نرسل رسالة لكوادرنا في حماس وفتح انه يجب أن نعمل معا ميدانيا وأن ندافع عن شعبنا" معربا عن تأييد حركته لكل الخطوات الدبلوماسية والدولية التي تقوم بها منظمة التحرير والسلطة.

يتبع ..