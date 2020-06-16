الخارجية:3 وفيات جديدة في صفوف جالياتنا في السعودية ومصر جراء كورونا

وطن: أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية عدم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 60 حالة، وعدم تسجيل إصابات جديدة، ليبقى عدد الإصابات 854، وتسجيل حالتي تعافي ليرتفع عدد المتعافين الى 362.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن كامل محمد عوض شنتف (82 عاما). ليرتفع عدد الوفيات الى 6، حيث تابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد.

وفي السعودية أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة هناك تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية الفلسطينية للمواطنين: 1-المواطن/ رضوان عبدالله سعيد الحرتاني (62) عاماً، المواطنة/ فاطمة صالح عبدالرحمن الحرتاني (85) عاماً. ليرتفع عدد الوفيات الى 29. هذا ورصدت السفارة تعافي 5 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالة المتعافية تماما الى 20.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية تسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف الطلبة، منها إصابتين لطالبتين مقيمتان في الحي الجامعي، واصابتين لطالبين اخرين، ليرتفع عدد الإصابات الى 12.هذا وتتابع السفارة الأوضاع الصحية والمعيشية للحالات المصابة، وتؤكد ان وضعها الصحي مستقر. من جانب اخر قامت السفارة بعمل جميع التنسيقات اللازمة ونجحت في تأمين اجلاء 3 طلبة فلسطينيين من المقيمين في لبنان مع زملائهم اللبنانيين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع سفير الجمهورية اللبنانية في الجزائر.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية بجنوب البرازيل، وهي تخضع للحجر الصحي المنزلي واوضاعها مستقرة، ليرتفع عدد الاصابات بذلك في صفوف الجالية الى 40.

وطمئنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الباكستان على سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين والكادر وعائلاتهم، عدم إصابة أي فلسطيني حتى الان، وتتواصل مع الطلبة والجالية من خلال المجموعة التي تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتؤكد على التشديد التام للطلبة والجالية والموظفين بضرورة التقيد بتعليمات الوقاية الصادرة من قبل الحكومة الباكستانية. وتنسق السفارة مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في كافة الأمور اليومية والمعيشية للطلبة، وتقديم برامج توعية صحية ونشرات وفيديوهات للأخوة الطلبة والجالية، واعادت تفعيل خطة الطوارئ والعمل عن بُعد، وتستمر في تقديم كافة الخدمات والمساعدات وفق إمكانياتها للطلبة المحتاجين والعائلات المستورة. من جهة أخرى تتابع السفارة أوضاع العالقين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن وتعمل على تحديث قوائمهم

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى بولندا اوضاع الجالية وتطمئن ان الجميع بخير، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفها. تتابع السفارة حالة مواطن مقيم في بولندا كانت قد اختفى خلال الاسبوع الماضي، وتفيد انه بعد البحث والتقصي، والتواصل مع العائلة تم العثور عليه وطمأنة ذويه. وتمارس السفارة عملها كالمعتاد وتقدم الخدمات اللازمة للجالية والطلبة