"الخارجية": وفاة الفلسطيني اسماعيل عبد اللطيف بكورونا في الولايات المتحدة







وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الليلة، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية للمواطن إسماعيل عبد اللطيف (75 عاما) في ولاية كاليفورنيا بسبب فيروس كورنا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 68 حالة وفاة.



وكانت "الخارجية" قد اعلنت في بيان في وقت سابق من اليوم الأحد، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أكد تسجيل حالتي وفاة جديدتين للمواطنين نائل نبيه سليم تادرس (33 عاماً) في ولاية شيكاغو، وادريس صالح (90 عاما) في ولاية ميشيغان بعد صراع طويل مع الكورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 44 حالة وفاة، كما تم تسجيل إصابتين جديتين بالفيروس في صفوف الجالية في ولاية ميشيغان ليصبح عدد الاصابات في أميركا حتى اللحظة 687 إصابة.