وفاة الفلسطيني نصار زامل جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وفاة المواطن ناصر زامل من ابناء الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المواطن زامل يعد اول حالة وفاة في صفوف الجالية في المملكة المتحدة بكورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في عديد الدول بلغ 1042 إصابة، فيما تم تسجيل 49 حالة وفاة، إضافة إلى عدد من حالات التعافي.