5 شبان استدرجوا سائحة واغتصبوها بالتناوب في بيت لحم

رام الله - وطن: أقدم خمسة اشخاص على اغتصاب سائحة اجنبية في احدى محافظات الضفة الغربية، بعد ان قاموا بتقييد مرافقها الدليل السياحي بكرسي وتناوبوا على اغتصابها .

وحسب المعلومات المتوفرة لوطن للانباء فقد قام خمسة شباب من محافظة بيت لحم ( من قريتي بتير ونحالين) باستدراج سائحة هولندية ودليل سياحي من بلدة العبيدية الى منطقة المخرور في بلدة بيت جالا، وهناك قاموا بتقييد الدليل السياحي، واغتصاب السائحة الاجنبية بالتناوب.

وقالت المصادر لوطن ان هناك محاولات لتحويل القضية الى القضاء العشائري، بحيث يقوم الجناة بدفع مبالغ مالية مقابل الافراج عنهم.

ولفتت المصادر الى ان الاشخاص الخمسة متهمين في قضية اغتصاب سابقا.

واكدت المصادر ان الاشخاص الخمسة موقوفين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية والاجراءات القانونية بحقهم تسير وفق القانون ، لافتة الى ان هناك محاولات لتدخل عشائري في القضية لاحتوائها.

واعرب مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم وادانتهم لهذه الجريمة المروعة، المنافية لاخلاق وقيم شعبنا ، مطالبين بانزال اقسى العقوبات على الجناة .

وحاولت وطن التواصل مع الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، للحصول على تعقيب حول الحادثة، لكنه لم يجيب على هاتفه.