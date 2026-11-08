الاحتلال يُخطر بهدم 4 منشآت في تجمع أبو النوار البدوي جنوب شرق القدس

وطن للأنباء: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أربعة منشآت سكنية وزراعية بالهدم ووقف العمل، في تجمع أبو النوار البدوي، قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس، أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام فقط من إخطار سلطات الاحتلال، بإغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى تجمع أبو النوار، إضافة إلى منطقتي الوادي الأعوج والمنطار.

وتأتي هذه الإجراءات المتتالية في إطار سياسة التضييق والحصار، بهدف دفع المواطنين إلى الرحيل عن أراضيهم، في ظل استمرار اقتحامات الاحتلال للمنطقة.