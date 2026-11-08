مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على ثلاثة شبان في منطقة واد الشاعر

وطن للأنباء: أصيب ثلاثة شبان بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب باستخدام العصي في منطقة واد الشاعر، الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشبان أصيبوا بجروح في الرأس والبطن وأسفل الظهر، فيما تعرض أحدهم لكسر في الفك، جراء الاعتداء عليهم بالعصي.

وفي سياق متصل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 674 اعتداء نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال بحق المزارعين وأشجار الزيتون في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال 37 يوما، منذ الأول من تشرين الأول وحتى السادس من تشرين الثاني 2026.

وبحسب تقرير الهيئة الصادر أمس، نفذ مستوطنون 520 اعتداء، فيما نفذت قوات الاحتلال 154 اعتداء.

وتصدرت محافظة نابلس قائمة المحافظات الأكثر تعرضا للاعتداءات بـ230 اعتداء، تلتها رام الله والبيرة بـ130 اعتداء، ثم سلفيت بـ129 اعتداء، ليبلغ مجموع الاعتداءات في المحافظات الثلاث 489 اعتداء، أي ما نسبته 72.6% من إجمالي الاعتداءات الموثقة.