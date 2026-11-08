ثلاثة أسرى في سجن "عوفر" يعانون أوضاعا صحية ومعيشة قاسية

وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ثلاثة أسرى يقبعون في سجن "عوفر" يعانون أوضاعا صحية ومعيشية صعبة، في ظل استمرار الإهمال الطبي، والمماطلة في تقديم العلاج اللازم، ما أدى إلى تفاقم إصاباتهم بالأمراض الجلدية، وآلام مختلفة

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن الأسير كمال فايد حسني يعاني من مرض الجرب "السكابيوس" منذ أكثر من 3 أشهر، حيث تنتشر الدمامل في كافة أنحاء جسده، ورغم تقديم علاج له قبل نحو أسبوع، إلا أن حالته لم تشهد أي تحسن ملموس.

وأشارت إلى أن الأسير حسني يشتكي أيضا من آلام شديدة في العظام، نتيجة إجباره على النوم على الأرض لعدم توفر فرشات، إضافة إلى تفاقم معاناته من القولون العصبي، نتيجة سوء جودة ونوعية الطعام المقدم للأسرى، ولا سيما الاعتماد المستمر على تقديم الخبز الأبيض.

ويعاني الأسير أمير دغرة، من إصابة بدرجة متقدمة بمرض "السكابيوس" منذ أكثر من شهرين، وعلى الرغم من توفير العلاج له مرتين (كبسولات ومرهم) وتحسن حالته نسبياً، إلا أنه لا يزال بحاجة ماسة لاستكمال الجرعات العلاجية لمنع انتكاس صحته مجدداً.

والأسير آدم أبو عبيد، يعاني هو الآخر من مرض "السكابيوس" منذ نحو 6 أشهر، وتنتشر الدمامل على جسده، حيث تكتفي إدارة السجن بتوفير علاج للجرب وترفض تماماً تقديم أي علاج للدمامل المنتشرة، كما بدأ مؤخرا يتعرض لتشنجات عصبية؛ وعقب إجراء فحوصات له ادّعت إدارة السجن أن السبب هو التوتر، وقامت بصرف أدوية مهدئة له فقط دون تقديم علاج جذري.

وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسرى في سجن "عوفر"، وكافة المعتقلات، محذرة من استمرار الظروف الحياتية والصحية القاسية وتفشي الأمراض الجلدية وتجاهل تقديم العلاج الفعال.