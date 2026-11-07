مقتل امرأة في جريمة طعن في الطيرة بالداخل المحتل

وطن للأنباء: قُتلت امرأة في الأربعينيات من عمرها، صباح اليوم السبت، إثر تعرضها لجريمة طعن في مدينة الطيرة، بأراضي عام 1948.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداخل منذ مطلع العام الجاري إلى 180 قتيلا وقتيلة.

وتعكس هذه الحصيلة استمرار تفاقم آفة الجريمة والعنف في الداخل، في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار واتساع دائرة العنف، وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا وتزايد حالة انعدام الأمن والأمان لدى المواطنين.