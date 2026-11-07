مع أول منخفض جوي.. الأمطار تفاقم معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

وطن للأنباء: مع أولى موجات المنخفض الجوي لهذا الموسم، غرقت أعداد كبيرة من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الليلة، بعدما تسربت مياه الأمطار إلى أماكن إيوائهم، وسط رياح شديدة وعواصف رعدية، في مشهد يتجدد للعام الرابع على التوالي، مع دخول فصل الشتاء في ظل استمرار تداعيات الحرب والدمار.

ويواجه مئات الآلاف من النازحين موسماً شتوياً جديداً داخل خيام مهترئة لا تقيهم الأمطار والبرد، بعدما تحولت خيامهم إلى أماكن تغمرها المياه مع أولى الهطولات، في ظل غياب المأوى الآمن ونقص مستلزمات الإيواء.

وحذرت لجنة طوارئ الشتاء في غزة من حجم المخاطر المحدقة بالنازحين، مشيرة إلى وجود نحو 200 ألف خيمة مهترئة تؤوي مئات الآلاف، بينها 7800 خيمة مقامة في مناطق معرضة للغرق والسيول، إضافة إلى نحو 2000 مبنى متصدع ومهدد بالانهيار مع المنخفضات الجوية