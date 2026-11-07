حرس الثورة: قوتنا الصاروخية ستدافع بلا قيود جغرافية.. وسنكشف عن إنجازات مذهلة

وطن للأنباء: أكّد المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد حسين محبي، أنّ قوة إيران الصاروخية ستدافع عن وجود البلاد من دون أي قيود جغرافية، مشدداً على أن تقليد الولايات المتحدة للمسيّرات الإيرانية يعد دليلاً قاطعاً على التفوق المحلي للصناعات الدفاعية الإيرانية.

وأوضح العميد محبي أن الصواريخ الإيرانية كشفت عن عدم فعالية نظامي الدفاع الجوي الأميركيين "باتريوت" و"ثاد"، لافتاً إلى أن القوة الجوية في حرس الثورة أنشأت آلية ردع فعّال ومستدام ضد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للبلاد.

وشدد المتحدث باسم حرس الثورة على الجاهزية العالية للتعامل مع أي عدوان، قائلاً: "إذا شعرنا في أي وقت أن أعداء الشعب الإيراني يريدون تشكيل تهديد، فسنتعامل مع الأمر بقوة من خلال عمليات غير مماثلة".

كما كشف العميد محبي عن القدرات التكنولوجية والعسكرية للجمهورية الإسلامية، مؤكداً أنه "سيتم الكشف عن إنجازات مذهلة في مجال الطيران والفضاء في حال اندلاع موجة ثالثة من الصراع"، وحذّر من أي حماقة يخوضها الخصوم بالقول: "إذا ارتكب العدو أي خطأ، فستكون صفعاتنا التالية أقوى وسترميهم أرضاً لسنوات".

وأمس الجمعة، أكّد المتحدّث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أنّ "القواعد والمصالح الأميركية خارج منطقة غرب آسيا والخليج تقع أيضاً في مرمى نيران مسيّراتنا وصواريخنا".