إيران: إسقاط مسيّرتين أميركيتين من طراز "MQ-9" فوق قشم

وطن للأنباء: أسقطت قوات الدفاع الجوي الإيرانية طائرتين مسيرتين أميركيتين من طراز "MQ-9" فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز، وذلك حسبما أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية.

ونقلت وكالة "إرنا" في وقتٍ سابق عن شهود عيان محليين قولهم إنّ "مقذوفين ضربا منطقة سوزا في جزيرة قشم".

وأمس الجمعة، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة في إيران إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية مسيّرة أميركية من طراز "MQ-1" في أجواء جزيرة قشم الأمر الذي رفع عدد المسيّرات التي جرى إسقاطها من هذا النوع إلى 16. فيما بلغ عدد الطائرات التي أسقطتها من طراز MQ-9 أكثر من 54 طائرة مسيّرة.

وتأتي المواجهة المتصاعدة بين حرس الثورة الإيراني والمسيّرات الأميركية في ظلّ احتدام التوتر العسكري في منطقة مضيق هرمز، ولا سيما في محيط جزيرة قشم ذات الموقع الاستراتيجي المشرف على الممر البحري.

وفي مواجهة هذه التحرّكات، يعتمد الحرس، وفق البيانات الإيرانية، على منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لرصد المسيّرات والتعامل معها، سواء بإسقاطها أو التشويش على أنظمة توجيهها والتحكّم بها وإنزالها.