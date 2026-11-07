المكتبة الوطنية الأردنية تحتضن إشهار الجزء الثاني من كتاب «نقرأ بإبداع… نكتب بحب» لبشارات وعساف

وطن للأنباء: وسط حضور لافت لنخبة من الكتّاب والأدباء والمثقفين، وفي أجواء ثقافية احتفت بالكلمة والإبداع، احتضنت المكتبة الوطنية الأردنية، يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حفل إشهار الجزء الثاني من كتاب "نقرأ بإبداع… نكتب بحب" ، للكاتبين الدكتورة تهاني بشارات والأستاذ رائد عساف، بتنظيم من منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون، وبالتعاون مع دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.

واستُهل الحفل بإدارة متميزة للأستاذ طاهر عدنان عصفور، الذي قدّم فقراته بحرفية واقتدار، مضفياً على اللقاء طابعاً ثقافياً راقياً، فيما قدّمت الروائية عنان محروس قراءة إبداعية معمّقة في الكتاب، تناولت خلالها تصنيفات الأعمال الأدبية التي توقف عندها الكاتبان، وما تضمنته من رؤى وقراءات نقدية، مع تسليط الضوء على حضورهما واهتمامهما بالرواية، مشيدةً بالجهد المبذول في إعداد هذا الإصدار وإخراجه بصورة أدبية متميزة.

من جهته، قدّم الشاعر شفيق العطاونة قراءة تناولت مقدمة الكتاب ومضامينه، في مقاربة نقدية سلطت الضوء على أبرز أفكاره ومحاوره، فيما أضاف القاص أحمد أبو حليوة رؤيته السردية، متوقفاً عند مفاصل أدبية وثقافية بارزة في العمل، ومبرزاً ما يحمله من تنوع في الطرح وثراء في المحتوى.

ويُذكر أن الكتاب صدر عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، التي كرّم مديرها الأستاذ وائل عبدربه الكاتبين بدرع الدار، تقديراً لجهودهما الأدبية وإسهامهما في إثراء المشهد الثقافي.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب الأستاذ رائد عساف عن اعتزازه بالحضور، مثمناً مشاركتهم في هذه المناسبة الثقافية، وموجهاً شكره إلى المتحدثين على المنصة، ودار يافا العلمية للنشر والتوزيع على دعمها وتكريمها. كما خصّ الفنانة جيهان أبو دلال بالشكر والتقدير على تصميمها لوحة غلاف الكتاب وإهدائها للفريق الإبداعي، مثمناً جهود الإعلامية هند السليم، والمصورين محمد السعافين، و حسن أبو فلاح، وخالد البداوي، على تغطيتهم الإعلامية المتميزة لهذا الحدث.

واختُتمت كلمات الحفل بالدكتورة تهاني بشارات، التي استعرضت مضامين الكتاب وفكرته، وتحدثت عن تجربة العمل المشترك بينها وبين الأستاذ رائد عساف، وما تقوم عليه من تبادل للأفكار والرؤى والتكامل الإبداعي. كما عبّرت عن شكرها وتقديرها لمنتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون على تبنّيه وتنظيم حفل الإشهار، ولدار يافا العلمية للنشر والتوزيع على دعمها واحتضانها لهذا العمل.

وفي ختام الفعالية، كرّم الكاتبان، بمشاركة الأستاذ وائل عبدربه، المشاركين في الحفل تقديراً لعطائهم ومساهماتهم في إنجاح هذه الأمسية الثقافية، كما التُقطت الصور التذكارية التي وثّقت أجواء اللقاء واحتفاء الحضور بهذا الإصدار.

ويأتي هذا الإصدار ليؤكد أن القراءة الواعية والكتابة المبدعة ليستا مجرد فعلين ثقافيين، بل مساحة للحوار وتبادل الخبرات والاحتفاء بالتجارب الأدبية، ورسالة تؤمن بأن لكل مبدع بصمة تستحق أن تُرى، ولكل تجربة صادقة أثراً يستحق أن يبقى.