غزة: 10 شهداء و22 مصاباً خلال 48 ساعة.. وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 74,640

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 10 شهداء و22 مصاباً خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى مستشفيات القطاع، وفق تقريرها الإحصائي.

وأوضحت أنّ من بين الشهداء، 6 جدد، وشهيدين متأثرين بجراحهما، وشهيدين جرى انتشالهما.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,640 شهيداً و175,947 مصاباً.

وأفادت الوزارة بأنّ حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 1,610 شهداء، إضافةً إلى 5,819 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 849 شهيداً.

وأشارت إلى إضافة 12 شهيداً إلى الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر إضافة إلى الإحصائية في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.