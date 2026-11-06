مكتب نتنياهو يبرر وقف المساعدات العسكرية الأمريكية: الانتقال إلى مرحلة الشراكة

تبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل نحو 4 مليارات دولار سنويا

وطن للأنباء: قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقل من مرحلة المساعدات العسكرية إلى مرحلة تقوم على الشراكة بين البلدين، وذلك في أول تعليق رسمي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف هذه المساعدات.

وذكر المكتب، في بيان نشره اليوم الجمعة أن "إسرائيل تتمتع اليوم باقتصاد قوي ومستقر"، مضيفا أن الانتقال الذي يقوده نتنياهو وترمب من مرحلة المساعدات إلى مرحلة الشراكة "يجسد قوة العلاقات بين البلدين وتطورها".

وجاء البيان عقب إعلان ترمب، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو يقضي بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بحلول نهاية العام الحالي.

وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل نحو 4 مليارات دولار سنويا، فيما كان من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق المساعدات العسكرية الحالي بين البلدين عام 2028.

وقال مكتب نتنياهو إن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل "حظيت على الدوام بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، زاعما أن إسرائيل استخدمتها "للدفاع عن نفسها، ومواجهة الأعداء الذين يهددون أمريكا والغرب"، وفق البيان.

قرار مفاجئ

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أفادت بأن قرار ترمب المفاجئ، الذي أعلنه بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، أثار "حالة من الدهشة في أوساط وزارة وقيادة الجيش".

وجاء إعلان وقف المساعدات بالتزامن مع خسارة قاسية مُني بها الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي حقق فيها الديمقراطيون تقدما لافتا.

ويتزامن ذلك أيضا مع تطورات المشهد السياسي في إسرائيل، بعد انتخابات الكنيست التي لم يتمكن فيها نتنياهو من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط تحركات حزبية لتكليف غادي آيزينكوت زعيم المعارضة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بتشكيلها.

وأظهرت دراسة أكاديمية نُشرت العام الماضي أن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 21.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، وذلك في ظل إدارتي الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب.

المصدر: الجزيرة + وكالات