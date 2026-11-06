الاحتلال يقرر ترحيل 12 متضامنًا دوليًا بعد اعتقالهم غرب رام الله

وطن للأنباء: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترحيل 12 متضامنًا دوليًا جرى اعتقالهم اليوم الجمعة، خلال مساندتهم في قطف الزيتون في قرية كفر نعمة، غرب رام الله.

وأفادت حملة "فزعة"، بأنها تلقت معلومات من محام يتابع قضية المعتقلين بأن الاحتلال سيقوم صباح غد السبت بترحيل المتضامنين، وهم خمسة ألمانيين، وأربعة إيطاليين، وكنديين، وأميركي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 17 شخصًا، بينهم 12 متضامنًا دوليًا، وصحفيان أجنبيان، وثلاثة مواطنين بينهم سيدة، عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم واحتجازهم قسرًا خلال مشاركتهم في قطف ثمار الزيتون.

وأدانت "فزعة" تكرار اعتقال الاحتلال لمتضامنيها وترحيلهم، واعتبرته محاولة لإسكات الشهود على اعتداءات المستوطنين، ومنع توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، وإعاقة الجهود الدولية الرامية إلى حماية المزارعين ومساندتهم في الوصول إلى أراضيهم.