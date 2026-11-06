مستوطنون يلحقون أضرارا بمحاصيل زراعية في الديوك التحتا بأريحا

وطن للأنباء: أتلف مستوطنون، اليوم الجمعة، محاصيل زراعية وألحقوا أضرارا في بيوت بلاستيكية وممتلكات للمواطنين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وأفاد المواطن مصطفى فهيدات، بأن مستوطنين استولوا على عدد من المنازل في القرية قبل أيام، اقتحموا برفقة أغنامهم وأدوات ومعدات للتخريب، أراضي المواطنين، وأتلفوا محاصيل زراعية ومزقوا أغطية بيوت بلاستيكية، وخربوا عددا من الممتلكات.

وأضاف أن الاعتداءات طالت عشرات الدنمات من الأراضي المزروعة، وتعود للمواطنين أمين سليمان فهيدات، ومحمد سليمان فهيدات، وعمهما جمال يونس فهيدات، مشيرا إلى أن قيمة الأضرار تقدر بنحو مليون شيقل.

وأوضح أن المستوطنين منعوا أصحاب الأراضي من الوصول إليها، بما فيها برك المياه، وألحقوا أضرارا بمحاصيل الخيار والباذنجان والزهرة والملفوف والكوسا.