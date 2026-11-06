باقري كني: بدء مرحلة جديدة من التفاوض مع واشنطن مرهون بتحوّل تعهداتها إلى واقع

وطن للأنباء: أكد معاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، أنّ من حق طهران عدم الاكتفاء بالتعهدات الأميركية المكتوبة قبل بدء مرحلة جديدة من المفاوضات.

وقال باقري كني، في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، إنّه "عندما نرى الإجراءات الأميركية واقعاً يتحقق على الأرض، تصبح الأرضية مهيأة لفتح فصل جديد"، مشيراً إلى إجهاض الإدارة الأميركية جولات التفاوض الـ4 بنقض تعهداتها خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق آخر، كشف باقري كني أنّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، عقد لقاءً مطولاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمر نحو ثلاث ساعات.

وأوضح باقري كني أنّ الهدف الأساسي من اللقاء هو إيصال رسالة من قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر أنّ الرسالة تضمنت عرضاً لمقومات التعاون الثنائي التي تأخذها طهران في الحسبان، ورسمت آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في عهد السيد مجتبى.

بدوره، أفاد مصدر إيراني مطلع في وقت سابق بأن الموضوع الرئيس في محادثات الجنرال رضائي مع بوتين في موسكو كان ملف إنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن رضائي أوضح موقف طهران فيما يخص مضيق هرمز، إذ لن تفتحه قبل تحقيق شروطها الـ 7، ولن تجري أي مفاوضات حول قرارها هذا.

وشدد مصدر أمني سياسي إيراني رفيع على أن كل ما يُقال ويُنشر بشأن تقديم الجنرال رضائي مبادرة سياسية جديدة إلى بوتين هو "محض اختلاق".