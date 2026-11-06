الاحتلال يشدد الإجراءات العسكرية في البلدة القديمة بالخليل

وطن للأنباء: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية وإغلاقها للبلدة القديمة في مدينة الخليل.

وقال الناشط عارف جابر، أحد سكان حارة جابر المحاذية للحرم الإبراهيمي، إن قوات الاحتلال أغلقت عددا من حارات البلدة القديمة، منها حارة جابر، وحارة السلايمة، ووادي النصارى، ووادي الحصين، وتل الرميدة، وغيرها.

وأضاف أن قوات الاحتلال عززت انتشارها في البلدة القديمة، وعلى الحواجز العسكرية بين الأحياء، ومنعت المواطنين من الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها، بحجة الأعياد اليهودية وتوافد المستعمرين إلى الحرم الإبراهيمي.

وتعاني البلدة القديمة حصارا خانقا منذ سنوات، ما زاد من معاناة المواطنين، الذين لا تسمح لهم قوات الاحتلال بالدخول إلى منازلهم والخروج منها إلا لساعات محدودة.