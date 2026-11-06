حرس الثورة الايراني: إسقاط مسيّرة أميركية من طراز "MQ-1" في أجواء جزيرة قشم

وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة، اليوم الجمعة، إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية مسيرة أميركية من طراز "MQ-1" في أجواء جزيرة قشم.

وبعد إسقاط هذ المسيرة الأميركية من نوع "MQ-1" فوق قشم، ارتفع عدد المسيرات التي جرى إسقاطها من هذا النوع إلى 16، وفق الحرس.

وأضاف حرس الثورة أنّ "الإخفاقات المتتالية لقيادة براد كوبر مستمرة في ظل رصد الحرس لتحركات العدو وأنشطة تجسسه وأنماط مسيراته".

وأمس الخميس، أعلن حرس الثورة أن منظومات الحرب الإلكترونية تمكّنت من السيطرة على طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQM-170" وإنزالها في أجواء جزيرة قشم، لتكون الخامسة من هذا الطراز التي يتم إسقاطها.

وقبل ذلك، أكّد الحرس أنّ مقاتلي وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للقوة البحرية تمكّنوا من السيطرة على مسيّرتين أميركيتين من طراز "لوكاس" والتحكّم فيهما وإنزالهما سالمتين قبل السيطرة عليهما.

وتأتي المواجهة المتصاعدة بين حرس الثورة الإيراني والمسيّرات الأميركية في ظل احتدام التوتر العسكري في منطقة مضيق هرمز، ولا سيما في محيط جزيرة قشم ذات الموقع الاستراتيجي المشرف على الممر البحري.

وفي مواجهة هذه التحركات، يعتمد الحرس، وفق البيانات الإيرانية، على منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لرصد المسيّرات والتعامل معها، سواء بإسقاطها أو التشويش على أنظمة توجيهها والتحكم بها وإنزالها.