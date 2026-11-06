جيش الاحتلال يوقف إبلاغ السلطة الفلسطينية مسبقا باقتحامات الضفة

وطن للأنباء: ذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال أوقف إبلاغ الأجهزة الأمنية مسبقا بعمليات الاقتحام التي ينفذها في مدن وبلدات الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين، بذريعة الخشية من تسريب المعلومات .

وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أصدر تعليمات بوقف التنسيق المسبق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشأن الاقتحامات، عقب ادعاءات إسرائيلية بحدوث تسريبات للمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية.

وبحسب الادعاءات التي أوردتها التقارير، فإن جيش الاحتلال يربط بين تشديد الإجراءات ووقف الإبلاغ المسبق وبين زيادة كميات الأسلحة التي جرى ضبطها خلال عملياته في الضفة الغربية.