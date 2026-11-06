آيزنكوت: أدعو كافة الكتل بالكنيست للانضمام لحكومتي وفق الشروط الأربعة

وطن للأنباء: دعا رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، اليوم الجمعة، كافة الكتل في الكنيست للانضمام لحكومته، وفق شروط أربعة وضعها كأساس لانضمام أي حزب أو عضو كنيست إليها.

وقال آيزنكوت في بيان أصدره اليوم: "كلي أمل أن أحصل على التكليف بتشكيل حكومة في بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف: "كما ذكرت، سأدفع خطتي لإقامة حكومة طوارئ وطنية تقوم على أربعة مبادئ: الاعتراف بمقومات دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، وواجب الخدمة للجميع – عسكرية، ووطنية ومدنية، لأجل تعزيز الجيش الإسرائيلي وزيادة صفوفه، والاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية، والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية-السلطوية".

وقال إن "إسرائيل تتواجد في وقت طوارئ حقيقي وملموس وخطر. الحكومة الحالية تهدد على المستوى الأكثر أساسية وجود الديمقراطية الإسرائيلية، وليس أقلّ من ذلك. كل هذا في وقت لا تزال جبهات الحرب مفتوحة وخاضعة هي الأخرى للأهواء السياسية والشخصية، وإسرائيل تتواجد، منذ اليوم، في أوج تسونامي سياسي خطير".

وذكر أنه "في ظل هذه الظروف، دفعت في الأيام الماضية مع شركائي بخطة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، والمنطق وراء ذلك: أداء اليمين الدستورية لحكومة في أسرع وقت ممكن، تستند إلى أحزاب التغيير والتعديل الصهيونية الأربعة، وانضمام كل حزب وكل عضو في الكنيست يوافق على مبادئي الأساسية الأربعة، فورا أو تدريجيا".