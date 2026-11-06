الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم صحفي من الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل ومسافر يطا، من بينهم صحفي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي مصعب شاور، خلال عمله الصحفي وتوثيقه جرائم الاحتلال في بلدة بيت عوا غرب الخليل، كما اعتدت على المواطن إياد سويطي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد يوسف مخامرة من خربة المركز في مسافر يطا، بعد محاولتها سرقة أغنامه أثناء رعيها بالقرب من مسكنه، علما أنه من ذوي الإعاقة، إذ بُترت يده قبل سنوات جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عاصم فوزي الهيموني، بعد توقيفه واحتجازه في منطقة فرش الهوى بالخليل.