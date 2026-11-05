القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس توصي بآيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

رام الله – وطن للأنباء: أوصى حزب "عوتسما يهوديت"، اليوم الخميس، بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فيما أوصت القائمة الموحدة وحزب "الديمقراطيون" بتكليف غادي آيزنكوت، بينما امتنع حزب "يهدوت هتوراه" عن التوصية بأي من المرشحين، وذلك خلال المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية.

وتأتي المشاورات في ظل غياب أغلبية برلمانية محسومة لأي من المعسكرين، معسكر نتنياهو ومعسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة بقيادة آيزنكوت، ما يبقي هوية رئيس الحكومة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة.

وخلال اللقاء، طالب ممثل "عوتسما يهوديت" يتسحاق فاسرلاوف، كل من يوصي بمرشح لتشكيل الحكومة بإعلان موقف واضح يعتبر حركة حماس "منظمة إرهابية"، فيما أكد هرتسوغ أن النتائج الانتخابية صودق عليها نهائيا، رغم استمرار التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي، مشددا على أن نتائج التحقيق ستحدد مدى صحة الادعاءات.

من جانبه، أعلن ممثل "يهدوت هتوراه" يتسحاق غولدكنوبف أن الحزب غير ملتزم بأي من الكتلتين، وأن أولويته تتمثل في تنظيم أوضاع دارسي التوراة تشريعيا من دون فرض عقوبات.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد سلّم هرتسوغ النتائج النهائية للانتخابات، الأربعاء، محذرا من أن التشكيك بصلاحيتها يشكل خطرا حقيقيا على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.

وأكد سولبرغ أن شبهات التدخل الأجنبي لا توفر أساسا للتشكيك بالانتخابات بمجملها، وأن تأثيرها المحتمل، حتى في حال ثبوتها، يبقى محدودا.

وشهدت المشاورات تغييرا في ترتيب استقبال الكتل، إذ استُدعيت للمرة الأولى من الأصغر إلى الأكبر، خلافا للإجراء المتبع سابقا.