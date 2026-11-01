احتلال ثلاث مدن وحصار الموانئ.. إسرائيل تستعد لسيناريو الحرب الشاملة في لبنان

رام الله – وطن للأنباء: كشف تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال توسيع عملياته العسكرية في لبنان إلى حد احتلال ثلاث مدن رئيسية، هي صور وصيدا والنبطية، في حال انخراط حزب الله في مواجهة عسكرية بالتزامن مع أي هجوم أميركي وإسرائيلي محتمل على إيران.

وبحسب التقرير، فإن الخطط الإسرائيلية تتضمن تنفيذ عمليات برية للسيطرة على المدن الثلاث، إلى جانب تكثيف الضربات الجوية والبحرية على ضاحية بيروت الجنوبية، وفرض حصار بحري على ميناء بيروت وميناء طرابلس شمالي لبنان، في إطار استعدادات لمواجهة واسعة مع حزب الله.

وأشار التقرير، الذي أعده المراسل العسكري آفي أشكنازي، إلى أن إسرائيل تأخذ بجدية احتمال دخول حزب الله على خط المواجهة إذا تعرضت إيران لهجوم، ولا سيما في حال استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية الإيرانية.

وفي إطار الاستعدادات، يعتزم جيش الاحتلال الاستعانة بسلاح البحرية لتنفيذ عمليات تمهيد ناري إضافية في عمق الأراضي اللبنانية، في ظل احتمال انشغال سلاح الجو بالعمليات العسكرية ضد إيران.

ولفت التقرير إلى أن الجيش يستند في استعداداته إلى الدروس التي استخلصها من جولتي القتال السابقتين، اللتين أطلق عليهما اسمي "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد"، معتبرا أن القوة البحرية ستكون قادرة على الاضطلاع بدور مركزي في أي مواجهة مقبلة على الجبهة اللبنانية.

إيران والاستعداد لمواجهة متعددة الجبهات

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تقديرات إسرائيلية بأن إيران ستسعى، في حال تعرضها لهجوم أميركي وإسرائيلي، إلى تفعيل عدة جبهات في وقت واحد، بما يوسع نطاق المواجهة الإقليمية ويزيد كلفتها العسكرية.

وفي هذا الإطار، تتوقع إسرائيل أن يحاول الحوثيون في اليمن تكثيف هجماتهم ضد السعودية، وربما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع احتمال انخراط حزب الله في المواجهة، وفتح جبهة قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الأميركي يواصل تعزيز وجوده العسكري في المنطقة، حيث توجد حاملتا طائرات في الخليج العربي، بالتزامن مع وصول رحلات جوية مكثفة لطائرات شحن عسكرية إلى مطارات في دول الخليج وإسرائيل.

وتتضمن الشحنات، وفق التقديرات الواردة في التقرير، معدات دفاعية ومنظومات اعتراض صاروخي من طراز "باتريوت"، وأنظمة رادار وقطع غيار لأسراب الطائرات المقاتلة الأميركية المنتشرة في المنطقة.

وتنسق إسرائيل تحركاتها مع واشنطن، فيما لا تبدي إيران، بحسب التقرير، مؤشرات على تليين مواقفها تجاه الولايات المتحدة والدول الغربية ودول الخليج.