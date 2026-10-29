القناة 14: مقترح حكومة تناوب بين نتنياهو وآيزنكوت مقابل عفو واعتزال الحياة السياسية

رام الله – وطن للأنباء: كشفت القناة 14 العبرية عن مقترح لصفقة سياسية لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، يتولى بموجبها نتنياهو رئاسة الحكومة خلال العامين الأولين، مقابل اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وحصوله على عفو كامل، على أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة خلال العامين التاليين.

وقالت القناة إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يدفع باتجاه هذه الصفقة، التي وصفتها بالدراماتيكية، باعتبارها أحد الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل نتائج الانتخابات التي لم تمنح أيا من المعسكرين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وأضافت أن هرتسوغ يعمل على هذا المقترح منذ نحو عامين، أي قبل الحملة الانتخابية وظهور النتائج، مشيرة إلى أنه قد يشكل أحد الخيارات المطروحة إذا بقي توزيع المقاعد على حاله.

وبحسب القناة، من المتوقع أن يتمسك نتنياهو بتولي رئاسة الحكومة أولا في إطار التناوب، بما يتيح له العمل خلال العامين المقبلين إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدم تفويت ما وصفته القناة بـ"فرصة تاريخية".

في المقابل، نفى مكتب هرتسوغ صحة التقرير، ووصفه بأنه "كذب محض"، مؤكدا أن الأمر لم يحدث مطلقا، وأن الرئيس لا يتعامل مع التكهنات المتعلقة بإجراءات تكليف تشكيل الحكومة.

وأوضح المكتب أن النتائج الرسمية للانتخابات لن تُقدّم إلى الرئيس إلا يوم الأربعاء المقبل، وبعد ذلك سيجري المشاورات مع الكتل البرلمانية، ويدرس الخيارات وفقا للصلاحيات والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة له بموجب القانون.