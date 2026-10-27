انتخابات الكنيست: 55.7% نسبة التصويت حتى الساعة الرابعة عصرا

وطن للأنباء: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت 55.7 حتى الساعة الرابعة عصرا.

وكانت مراكز الاقتراع في "إسرائيل" وأراضي الـ48 قد فتحت أبوابها صباح اليوم، لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، بمشاركة 36 قائمة انتخابية تتنافس على 120 مقعدا.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 7.33 مليون ناخب، وفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

وتُجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، الذي يشترط حصول القائمة الانتخابية على 3.25% على الأقل من الأصوات الصحيحة للمشاركة في توزيع المقاعد، فيما تسهم اتفاقات فائض الأصوات بين القوائم في تحديد توزيع المقاعد المتبقية.