Ooredoo فلسطين تحقق نمواً في الإيرادات والأداء التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026

وطن للأنباء: أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2026، ووفقاً لبيان الإفصاح المالي الصادر عن الشركة، بلغت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 90 مليون دولار أمريكي، محققةً نمواً بنسبة 15.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما سجلت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) نحو 37.8 مليون دولار أمريكي، بإرتفاع نسبته 24.7%، في حين بلغ عدد المشتركين نحو 1.54 مليون مشترك في نهاية الربع الثالث.

وتأتي هذه النتائج رغم استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها فلسطين، ولا سيما تداعيات الحرب وما تفرضه من ضغوط متزايدة على بيئة الأعمال وقطاع الاتصالات. حيث أظهرت النتائج تحسناً في الكفاءة التشغيلية للشركة، مع تسجيل نمو في الأرباح التشغيلية تجاوزت نسبة نمو الإيرادات.

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، د. سامر فارس: "تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 استمرار النمو في أعمال الشركة وتحسن أدائها التشغيلي، بما يؤكد فاعلية جهودنا في إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقدرتنا على مواصلة تحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف الراهنة. ونواصل في الوقت ذاته استعداداتنا لإطلاق خدمات الجيل الرابع، باعتبارها خطوة استراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات في فلسطين، وتحسين تجربة المشتركين، وتسريع التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني".

وأضاف د. فارس أن الشركة تواصل العمل للحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات، خاصة في قطاع غزة، إلى جانب تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية شبكتها، ومواصلة تنفيذ مبادراتها المجتمعية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً التزام Ooredoo فلسطين بالاستثمار في التقنيات الحديثة وتحقيق النمو المستدام، بما يلبي تطلعات المشتركين والمساهمين.

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.