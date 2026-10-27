من فلسطين إلى جنيف: "يافا.نت" تبدع في التكنولوجيا المالية وتستعرض ابتكاراتها أمام المؤسسات الدولية

رام الله - وطن للأنباء: اختتمت شركة "يافا.نت" للبرمجيات مشاركتها في مؤتمر ومعرض AidEx2026 الدولي، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث جرى اختيار الشركة ودعوتها للمشاركة في جناح الابتكار في التكنولوجيا المالية (FinTech Innovation Pavilion)، ضمن أربع شركات متخصصة في هذا المجال من كل دول العالم.

وخلال المعرض، استعرضت الشركة حلول وتطبيقات إمباكتومني (ImpactoMoney)، وهي منصة تكنولوجية مبتكرة تتيح برمجة الأموال وتحديد الأغراض المخصصة لإنفاقها، بما يضمن عدم صرفها إلا لتحقيق الأهداف المحددة مسبقا. وتعتمد المنصة على تقنية سلسلة البلوكتشين (Blockchain) لتعزيز الأمان والشفافية وإمكانية تتبع المعاملات المالية، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة لتطوير آليات توزيع المساعدات الإنسانية والدولية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد لقاء بين الدكتور يحيى السلقان، المدير التنفيذي لشركة يافا.نت، والدكتورة هسة الدوسري، مساعدة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث فرص التعاون المشترك وإمكانية الاستفادة من تطبيقات إمباكتومني في توزيع المساعدات الدولية القطرية في كل انحاء العالم. وقد أسفر اللقاء عن اتفاق على مواصلة التعاون في هذا المجال، إلى جانب توجيه دعوة للدكتور السلقان لعقد اجتماع مع معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي القطرية.

وفي سياق متصل، استعرضت الشركة تطبيقات إمباكتومني أمام معالي الدكتور طارق الأميري، رئيس مؤسسة الإمارات للمساعدات الدولية، حيث جرى الاتفاق على استمرار التواصل لبحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا التي توفرها المنصة في مجال المساعدات الدولية.

كما شهد المؤتمر لقاء مع الدكتور مورتون كوكستيف، مدير مؤسسة ستيلار (Stellar Foundation)، المرتبطة بشبكة ستيلار للبلوكتشين (Stellar Blockchain) ، التي تستخدم في تطوير حلول مالية، بما فيها الحلول الموجهة للقطاع الإنساني. وخلال اللقاء، طرحت إمكانية إطلاق تطبيقات إمباكتومني على شبكة ستيلار، وأبدى الدكتور كوكستيف استعداد المؤسسة لدعم هذا التوجه.

وقد حظيت مشاركة شركة يافا.نت وتطبيقات إمباكتومني باهتمام عدد من المؤسسات والشركات الدولية، من أبرزها شركة فيزا (Visa) العالمية، حيث من المقرر عقد لقاء قريب لبحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة.

وفي ختام المؤتمر، تلقى الدكتور يحيى السلقان دعوة للمشاركة في النسخة المقبلة من مؤتمر ومعرض AidEx ، المقرر عقدها في جنيف عام 2027، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال إدارة الأموال والمساعدات الدولية .

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أشار الدكتور يحيى السلقان، إلى أن "مشاركة الشركة في هذا الحدث الدولي جاءت ثمرة جهود حثيثة وعمل متواصل امتد لأكثر من عامين، تكللت بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية توزيع المساعدات الإنسانية". وأضاف: "يعد تطبيق إمباكتومني أحد أبرز هذه الحلول، إذ يتيح توجيه المساعدات إلى مستحقيها، وضمان استخدامها للأغراض المخصصة لها، من خلال آليات آمنة وسريعة تعتمد على تقنية البلوكتشين. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل جهود طواقم الشركة والتزامها المستمر بالتطوير والابتكار".

وتابع السلقان: "نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الخدمات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني، إلى جانب المؤسسات المعنية بجمع الزكاة وتوزيعها، بما يسهم في تطوير آليات أكثر كفاءة وشفافية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها. ويعد تطبيق إمباكتومني من أوائل الحلول التكنولوجية التي توظف تقنية البلوكتشين في التوزيع الآمن والسريع للمساعدات والتبرعات وأموال الزكاة.