فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست

وطن للأنباء: تجرى، الثلاثاء، انتخابات الكنيست الـ26، إذ فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا، على أن تغلق عند العاشرة مساء، وسط تنافس 36 قائمة انتخابية على 120 مقعدا برلمانيا، في أول انتخابات برلمانية منذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والحرب على قطاع غزة.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 7.33 مليون ناخب، وفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فيما تشارك في الانتخابات قائمتان عربيتان، هما القائمة المشتركة برئاسة البروفيسور يوسف جبارين، والقائمة الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس.

وتجرى الانتخابات خلال عطلة رسمية عامة، فيما تعمل صناديق الاقتراع في البلدات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد أصحاب حق الاقتراع فيها 350 ناخبا، إلى جانب بعض المؤسسات، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء. ومن المقرر أن تبدأ القنوات التلفزيونية عند إغلاق الصناديق بنشر استطلاعات العينات، بالتزامن مع بدء فرز الأصوات.

وتجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي والقوائم المغلقة، إذ يصوّت الناخبون لقائمة حزبية، وليس بصورة مباشرة لرئيس الحكومة. وتبلغ نسبة الحسم 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة، فيما يحتاج أي ائتلاف حكومي إلى 61 مقعدا من أصل 120 لضمان الأغلبية البرلمانية.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7,331,981 ناخبا، بزيادة قدرها 543,177 ناخبا مقارنة بالانتخابات السابقة.

ومنذ انتخابات الكنيست الـ25 التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ارتفع عدد الناخبين المؤهلين المقيمين في إسرائيل بنسبة 5.4%، أي بنحو 333 ألف شخص.

الناخبون بالأرقام

تشير البيانات إلى أن المستوطنين يشكّلون نحو 77% من أصحاب حق الاقتراع المقيمين، بينهم 13.6% من الحريديم، فيما تبلغ نسبة الحريديم من إجمالي أصحاب حق الاقتراع 10.5%. ويشكل المواطنون العرب نحو 18% من الناخبين المؤهلين، أي قرابة 1.172 مليون ناخب، مقابل 5% لفئات أخرى.

وتجرى الانتخابات في 12,018 مركز اقتراع، تضم نحو 18 ألف صندوق اقتراع، فيما جهز 6,209 مراكز لتكون ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها 3,621 مركزا مهيأ بصورة خاصة.

وفي إطار التسهيلات المقدمة للناخبين، ستتاح خدمات نقل عام مجانية عبر 660 خطا بين المدن، إلى جانب جميع خطوط السكك الحديدية الإسرائيلية.

استعدادات واسعة وميزانية بمئات الملايين

وفي إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية، طبعت لجنة الانتخابات المركزية نحو 450 مليون ورقة اقتراع، بواقع 11.5 مليون ورقة لكل قائمة، باستخدام نحو 250 طنا من الورق. وبعد انتهاء الانتخابات، تعتزم اللجنة تحويل أكثر من 400 طن من الورق والكرتون إلى إعادة التدوير.

كما يتوسع طاقم اللجنة من نحو 40 موظفا بين الحملات الانتخابية إلى 1,200 موظف خلال فترة الانتخابات، وصولا إلى نحو 100 ألف موظف يوم الاقتراع.

ويشمل نظام التدريب نحو 50 ألف متدرب موزعين على قرابة 2,140 صفا تدريبيا، فيما خصصت نحو 15 ألف كاميرا لمراقبة نزاهة الانتخابات.

وتبلغ ميزانية انتخابات الكنيست الـ26 نحو 690 مليون شيكل، لتغطية استعدادات لجنة الانتخابات المركزية وإدارة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

متى تعلن النتائج وكيف تتشكل الحكومة؟

وفق الجدول الزمني الانتخابي، يعد الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الموعد الأقصى المحدد لنشر النتائج الرسمية، مع إمكانية اتضاح النتائج قبل ذلك، بعد استكمال فرز الأصوات وإجراءات المصادقة عليها.

وعقب إعلان النتائج، يجري الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع ممثلي الأحزاب، قبل أن يكلف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة. وتبلغ المهلة الأولية الممنوحة للمكلف 28 يوما، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوما إضافيا.

ولا يمنح التكليف بالضرورة لرئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، إذ تتوقف عملية تشكيل الحكومة على المشاورات السياسية وفرص المرشح في حشد دعم أغلبية أعضاء الكنيست.