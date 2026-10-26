لليوم الرابع: الاحتلال يواصل إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم

وطن للأنباء: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم، ما يعيق تنقل المواطنين بين البلدات والقرى ومركز المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الإغلاق يشمل مداخل قصر نصار والسدر، والطريق الواصل بين قريتي الجبعة ونحالين غربا، والمدخل الرئيسي لقرية واد فوكين غربا، ومداخل قرى مراح رباح وأم سلمونة وجورة الشمعة جنوبا، إضافة إلى مداخل بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت إغلاق مدخل قرية المنشية جنوبا بعد فتحه لعدة ساعات.

وتضطر هذه الإغلاقات المواطنين إلى سلوك طرق بديلة، بينها طرق ترابية ووعرة، ما يزيد صعوبة وصولهم إلى أماكن عملهم وقضاء احتياجاتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد وضعت، السبت الماضي، مركبات غير قانونية عند مداخل طرق ترابية تؤدي إلى بلدة تقوع لإغلاقها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت باتجاه مركبات المواطنين أثناء سلوكها طرقا وعرة قرب البلدة.