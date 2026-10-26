الاحتلال يقتحم سنجل وينصب حاجزاً عسكرياً شرق رام الله

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سنجل شمال رام الله، فيما أقامت حاجزاً عسكرياً تحت جسر بلدة دير دبوان شرق المدينة، وسط إجراءات عسكرية أعاقت حركة المواطنين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة مشاة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سنجل، ونكّلت بالمواطنين خلال الاقتحام.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً تحت جسر بلدة دير دبوان شرق رام الله، ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وأعاق حركة تنقل المواطنين على الطريق.