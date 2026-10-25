أكثر من 100 اقتصادي يحذرون من خطة نتنياهو للتحايل على العقوبات عبر العملات المشفرة

وطن للأنباء: يتعرض رئيس ​وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يطمح إلى الفوز بفترة ولاية جديدة في انتخابات هذا الأسبوع، لانتقادات من ‌اقتصاديين وخصوم سياسيين بعد أن أشار إلى أن "إسرائيل" قد تستخدم العملات المشفرة للمساعدة في حماية اقتصادها من عقوبات دولية محتملة.

وفي مقابلة مع القناة 10 الإسرائيلية يوم الجمعة، قال نتنياهو إنه يستعد لسيناريو يتم فيه فرض عقوبات أوسع نطاقا على إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، أعلنت ​بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أحدث خطوة ضمن سلسلة ​من الإجراءات التي تستهدف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، مما يؤكد العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل بين بعض ⁠حلفائها التقليديين.

وقال نتنياهو "قد تفرض عقوبات، وعقوبات على البنوك، لذا يتعين إنشاء اقتصاد يتجاوزها... كما تعلمون، هناك عملات يمكنها تجاوز (العقوبات). ​ونحن نعمل على ذلك أيضا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يشير إلى العملات المشفرة، أجاب نتنياهو "صحيح تماما، صحيح ​تماما"، مضيفا أن تقنية البلوكتشين تمثل إمكانية أخرى.

وأثارت هذه التصريحات انتقادا نادرا من بنك إسرائيل، الذي قال إن العملات المشفرة لا يمكن أن تكون وسيلة لتجاوز العقوبات، وإن على القادة السياسيين التركيز على سياسات تجعل مثل هذه الإجراءات غير ضرورية.

وقال البنك "المسار الصحيح للاقتصاد الإسرائيلي هو ​الحفاظ على علاقاتنا الاقتصادية مع شركائنا التجاريين الرئيسيين، والتركيز على منع فرض العقوبات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد".

وواصل نتنياهو اليوم ​الأحد الدفاع عن تاريخه، وحث الناخبين على دعمه، قائلا إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمامهما عامان متبقيان للعمل معا للإطاحة بحكام ‌إيران.

خطة ⁠تثير انتقادات

وقع اليوم أكثر من 100 اقتصادي، بينهم مسؤولون سابقون في بنك إسرائيل، والمحافظ السابق للبنك المركزي يعقوب فرينكل، وعدد من الحائزين على جائزة نوبل، رسالة عبروا فيها عن قلقهم من مقترح نتنياهو. وقالوا إنه سيؤدي إلى ارتفاع البطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وانهيار مكانة إسرائيل الاقتصادية في العالم.

وجاء في الرسالة "كما رأينا في دول تعرضت لعقوبات مماثلة، مثل جنوب ​أفريقيا وإيران وروسيا، فإن مستويات ​معيشة المواطنين الإسرائيليين ستتدهور بصورة ⁠حادة، وستتضرر بشدة قدرة الدولة على تمويل أمنها والدفاع عن نفسها في مواجهة أعدائها".

وأضافت "يقود نتنياهو دولة إسرائيل عن علم نحو المقاطعة والعزلة الاقتصادية الدولية، وكل ما لديه ليقدمه للاقتصاد ​الإسرائيلي هو حل محير، مقبول لدى المنظمات الإجرامية، ولن يفيد على الإطلاق".

ووصف جادي آيزنكوت ​منافس نتنياهو ⁠الرئيسي في انتخابات الثلاثاء خطة العملات المشفرة بأنها "ضرب من الجنون"، وقال إنه يخشى أن تدفع "سياسة بيبي كوين" الشركات إلى الخارج وتقوض الأمن القومي.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد "خرج نتنياهو عن المسار... يعد مواطني إسرائيل قبل هذه الانتخابات بأنهم سيقفون في طوابير لساعة ⁠ونصف الساعة ​للحصول على الخبز، كما في روسيا وإيران".

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال ​أن تفضي الانتخابات إلى حالة جمود سياسي من دون أن تتمكن لا كتلة الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو ولا تحالف المعارضة من الحصول على أغلبية ​تتيح تشكيل الحكومة في البرلمان.

المصدر: "رويترز"