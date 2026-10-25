الاحتلال يواصل عزل 12 قرية وخربة في بادية ومسافر يطا لليوم الثالث على التوالي

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، عزل 12 قرية وخربة في بادية ومسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى نحو 12 قرية في بادية ومسافر يطا، بعد إغلاق البوابة الحديدية والطريق الرئيسي والوحيد المؤدي إلى قرى الزويدين والنجادة والكعابنة وحميدة، وغيرها من القرى التي باتت محاصرة جراء الإغلاق.

وأضافت أن إغلاق البوابة قطع الطريق أيضا أمام سكان قرى وخرب الفخيت ومغاير العبيد والتبانة والثعلة وغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا.

وأشارت إلى أن المواطنين والمزارعين يعانون أوضاعا صعبة في هذه القرى التي باتت معزولة تماما عن مراكز المدن والأسواق، مشيرًا إلى تعطل العملية التعليمية فيها، نتيجة عدم تمكن نحو 50 معلمًا من الوصول إلى المدارس.

وأضافت أن عشرات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية يومية لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية، ما يشكل خطرا على حياتهم ويهدد بتدهور أوضاعهم الصحية.

وأشارت إلى أن القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية تكبدوا أضرارا كبيرة نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى أسواق المواشي، وصعوبة إدخال الأعلاف والأدوية البيطرية اللازمة للأغنام.