"التربية": استشهاد 10 طلبة ومعلم خلال 6 أيام في قطاع غزة

وطن للأنباء: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي استشهاد عشرة طلبة ومعلم في قطاع غزة، خلال الفترة من 18 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026، جراء إطلاق النار وقصف الاحتلال على المناطق السكنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن الطفلة فاطمة البيوك (8 أعوام)، الناجية الوحيدة من أسرتها التي أُبيدت بالكامل إثر قصف منزلها أواخر عام 2023، استشهدت متأثرة بجراح أصيبت بها قبل أيام جراء نيران الاحتلال شرق دير البلح.

وضمت قائمة الطلبة الشهداء: مسك حازم الدلو (6 أعوام)، وبراء محمد معروف (14 عاماً)، وعبد الرحمن عوض (10 أعوام)، ومجد محمد حسن (15 عاماً)، ووليد محمد شكشك (14 عامًا)، وتامر شادي صبح (14 عاماً)، ومحمد رياض أبو حماد (14 عاماً)، ورفيف رائد لبد (16 عاماً)، ومحمد حسام شاهين (12 عاماً)، وفاطمة البيوك (8 أعوام). كما استشهد المعلم أحمد زهير أبو عودة خلال الفترة ذاتها.

وأكدت "التربية" ضرورة تحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها في توفير الحماية للأطفال والطلبة، والعمل على وقف ولجم الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة بحقهم، وضمان المساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي.