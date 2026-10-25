هجمات يمنية تستهدف مطارات ومنشآت سعودية

وطن للأنباء: جدد انصار الله في اليمن، الأحد، تحذيرهم من استخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معتبرين أنه "هدف عسكري"، وذلك بعد إعلان المطار استئناف عملياته وتخصيص صالتين للرحلات الداخلية والدولية، عقب تعليق العمل فيه إثر هجوم سابق.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن مطار الملك خالد لا يزال ضمن أهدافها، محذرا شركات الطيران والموظفين والمسافرين من استخدامه، ومحملا السلطات السعودية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن إعادة تشغيله. وأكد أن الجماعة ستواصل عملياتها باتجاه المطار.

وجاء التحذير بعد إعلان إدارة المطار تخصيص الصالة الأولى للرحلات الداخلية، والثانية للرحلات الدولية التي تسيرها الناقلات الوطنية، اعتبارا من الأحد، وذلك عقب تعليق العمليات في 10 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وفي تصعيد مواز، أعلن انصار الله تنفيذ هجمات استهدفت منشآت نفطية ومطارات وقواعد عسكرية في السعودية، بينها منشأة تابعة لشركة أرامكو في ينبع، ومصفاة رابغ، ومطار الملك فهد في الدمام، ومطار في نجران، وقاعدة جوية في خميس مشيط، إضافة إلى محطات ضخ النفط وخط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الطائف وينبع، فيما أفادت السلطات السعودية بسقوط شظايا صاروخين جرى اعتراضهما في مناطق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بينها جدة والطائف ورابغ، دون اتضاح ما إذا كانت الهجمات التي أعلن الحوثيون تنفيذها قد أصابت أهدافها.

ونفى انصار الله استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدين أن عملياتهم تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية، وأنهم يعلنون عنها تباعاً.