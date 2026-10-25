تزامنا مع أكتوبر الوردي.. "بيت مال القدس" تدعم بطولة رياضية لصالح مرضى السرطان

وطن للأنباء: دعمت وكالة بيت مال القدس الشريف تنظيم جانب من فعاليات بطولة "القدس ثروداون 2026" للياقة البدنية الوظيفية، التي استضافتها جامعة الاستقلال في أريحا على مدار يومين، وخصص منظموها جزءا من ريعها لدعم مرضى السرطان في مستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع) بالقدس، بالتزامن مع فعاليات أكتوبر الوردي.

وأكدت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بيان، أن دعم البطولة يندرج في إطار تشجيع المبادرات الشبابية الفلسطينية التي تجمع بين الإبداع الرياضي والمسؤولية المجتمعية، وتوظف الأنشطة الرياضية في خدمة القضايا الإنسانية، ولا سيما دعم مرضى السرطان في القدس.

وأوضحت أن هذه المبادرة تتزامن مع الحملات الطبية المجانية التي أطلقتها الوكالة في القدس وضواحيها بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، بما يعزز جهود التوعية الصحية ومساندة القطاع الصحي المقدسي، ويجسد حرص الوكالة، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على دعم صمود المقدسيين ومؤسساتهم.

وشهدت النسخة الثانية من البطولة، التي نظمها الشابان المقدسيان فادي الوعري ومحمود شرف تحت شعار "من أرض التاريخ… تُصنع الأساطير"، مشاركة 220 لاعبا ولاعبة من القدس والضفة الغربية وأراضي عام 1948، إلى جانب أكثر من 12 لاعبا ولاعبة من خارج فلسطين.

وقال المنظم فادي الوعري إن تخصيص جزء من إيرادات البطولة لدعم مرضى السرطان يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن إقامتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ترتبط بحملات التوعية بسرطان الثدي، وبالحاجة إلى مساندة المرضى الذين يتوجهون من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستشفيات القدس لتلقي العلاج، ولا تتوافر لبعضهم تغطية تأمينية لتكاليفه.

وأوضح الوعري أن إيرادات البطولة تأتي من رسوم مشاركة اللاعبين، إلى جانب مساهمات الشركات والمؤسسات الداعمة، ومن بينها وكالة بيت مال القدس الشريف، فضلا عن مشاركة المشاريع المحلية الصغيرة التي تتيح لها البطولة عرض منتجاتها والتواصل مع الجمهور.

وأضاف أن المنظمين يخصصون مساحة لهذه المشاريع داخل الفعالية، بما يساعدها على التعريف بمنتجاتها والتفاعل مع الجمهور، مع مراعاة إمكاناتها المالية.

وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف أسهم في تطوير فكرة البطولة وتنظيمها والوصول بها إلى مستوى احترافي، مشيرا إلى أن المنظمين يسعون إلى تقديم حدث رياضي فلسطيني يستقطب مشاركين من داخل فلسطين وخارجها، ويحمل هوية القدس في تفاصيله.

من جانبه، قال المنظم محمود شرف إن تخصيص جزء من ريع البطولة لدعم مرضى السرطان في مستشفى المطلع يأتي انطلاقا من مسؤولية الشباب الفلسطيني تجاه مجتمعهم.

وأضاف أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف يعزز ثقة الشباب بقدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، ويشجعهم على إطلاق أنشطة تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني.

وأعرب عن تقديره لدعم العاهل المغربي الملك محمد السادس والوكالة للشباب المقدسي والفلسطيني، مؤكدا اعتزاز المنظمين بالمساندة المغربية للقضية الفلسطينية والقدس.

وعبر اللاعب أسيد وردة، من أكاديمية "الباريو"، عن سعادته بتحقيق المركز الأول في البطولة، مشيرا إلى أن تخصيص جزء من إيراداتها لدعم مرضى السرطان يمنح المشاركة بُعدا إنسانيا، ويعزز أهمية مساندة المرضى ومساعدتهم.

بدوره، قال اللاعب سمير غانم، الذي حقق المركز الثاني، إن دعم مرضى السرطان يمثل دافعا مهما للمشاركة في البطولة، داعيا إلى الوقوف إلى جانبهم وتوفير الدعم اللازم لهم.

وتستمد بطولة "القدس ثروداون" هويتها من ارتباطها بالقدس، إذ تستلهم تصاميم المدخل والميداليات والكأس، وأسماء الفعاليات والعروض البصرية، من سور المدينة وأبوابها ومعالمها التاريخية، بهدف تعريف المشاركين والجمهور بتاريخ القدس وهويتها.

ولا تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية، بل تتحول على مدار يومين إلى فعالية رياضية وعائلية تضم سوقا للعلامات التجارية والمشاريع المحلية، ومنطقة للأطفال، ومساحات مخصصة للاعبين والاستشفاء، إلى جانب العروض والأنشطة التفاعلية، في تجربة تجمع بين الرياضة والتعريف بهوية القدس ودعم المبادرات المحلية.

