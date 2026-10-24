الاحتلال يركّب بوابتين حديديتين على مدخل مركة وشارع جنين _ نابلس

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بتركيب بوابة حديدية جديدة على المدخل الرئيسي لقرية مركة جنوب جنين، وبوابة أخرى عند محطة عرابة جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت شارع جنين– نابلس قرب محطة عرابة وركبت بوابة حديدية، وأخرى على مدخل قرية مركة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا في شارع حيفا قرب دوار البيضاوي بمدينة جنين وأخضعت المواطنين لتدقيق هوياتهم، ما أعاق حركة تنقلهم.